Россиянам рассказали, чем можно заменить оливье

Гастроэнтеролог Никита Харлов порекомендовал россиянам заменить оливье и крабовый салат на новогоднем столе на несколько банок икры, сообщает NEWS.ru .

По его мнению, в такой ситуации риск отравления рыбными продуктами, включенными в блюда, практически отсутствует. Врач отметил, что чем ближе к диким условиям рыба, тем больше она обладает полезными свойствами.

«Я бы советовал тазики с оливье и крабовыми салатами заменить на парочку банок икры, и люди гораздо лучше встретят Новый год, не отравятся ничем. Чем рыба ближе к диким условиям, тем это полезнее», — пояснил Харлов.

Он порекомендовал обратить внимание на условия, в которых содержатся и ловятся рыбы. Если речь идет об икре дикой рыбы, то по своей питательной ценности она будет в целом схожа, отметил специалист.

Харлов пояснил, что икра не может вызвать отравление, так как ни одна из рыб, использующихся для ловли, не обладает ядовитыми свойствами. По мнению врача, это высококачественный пищевой продукт. Гастроэнтеролог добавил, что икра содержит белки и жиры, которые усваиваются организмом на 99%, и насыщена полезными веществами.