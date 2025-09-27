Россиянам посоветовали реже мыться в холод из-за возможной потери сознания

Слишком частый прием душа при низкой температуре в квартире может вызвать проблемы со здоровьем. В частности, есть риск потери сознания, сообщает SHOT .

По словам сосудистых хирургов, слишком частые перепады температур вредны для организма. Из-за них происходит резкий сосудистый спазм. Он, в свою очередь, сильно нагружает сердце.

В результате человек, принимая душ в сильный холод, может попросту потерять сознание. Врачи предупреждают, что в особой зоне риска находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и слабым иммунитетом. При этом у здоровых людей такое — редкость.

Эксперты посоветовали сразу после душа максимально быстро одеваться. Также не следует ходить с мокрыми волосами в холод, чтобы избежать переохлаждения.

Ранее жителям Москвы начали подавать отопление. Сначала его подадут в детские сады, больницы и школы.

