Жителям Москвы начали подавать отопление

сегодня в 14:28

Подача отопления и прогрев внутридомовых систем отопления проводится на протяжении пяти суток. Сначала его подадут в детские сады, больницы и школы.

Потом отопление получат многоквартирные дома, офисы. Последними его подадут в торговые и промышленные предприятия.

Чтобы начать подавать отопление, необходимо поменять положение около 300 тыс. подвижек на тепловых сетях. Суммарно его подадут в 74 тыс. строений. 34 тыс. из них — жилые дома.

