Жителям Москвы начали подавать отопление
24 сентября жителям Москвы компания «МОЭК» начала подавать отопление. Соответствующее распоряжение выпустило правительство столицы.
Подача отопления и прогрев внутридомовых систем отопления проводится на протяжении пяти суток. Сначала его подадут в детские сады, больницы и школы.
Потом отопление получат многоквартирные дома, офисы. Последними его подадут в торговые и промышленные предприятия.
Чтобы начать подавать отопление, необходимо поменять положение около 300 тыс. подвижек на тепловых сетях. Суммарно его подадут в 74 тыс. строений. 34 тыс. из них — жилые дома.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.