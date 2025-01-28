Россиянам ответили, в какое время оптимально завтракать «совам» и «жаворонкам»

Гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала, что оптимальное время завтрака зависит от хронотипа человека, то есть от того, «сова» он или «жаворонок».

«Совы», как правило, испытывают вегетативные нарушения по утрам, такие как головная боль, слабость, вялость и отсутствие аппетита, что затрудняет ранний прием пищи.

«Поэтому что касается этой группы людей, то для них нужно вырабатывать пищевые привычки, очень медленно, длительно», — добавила эксперт в эфире радио Sputnik.

«Жаворонки» могут спокойно завтракать сразу после пробуждения. Врач отметила, что завтрак может быть в семь утра или в десять, но, в любом случае, это должно быть утро.

Главной ошибкой, по словам диетолога, является завтрак быстрыми углеводами или полное его отсутствие. Она подчеркнула, что завтрак должен быть полноценным и включать белок, сложные углеводы, клетчатку и, при желании, натуральный напиток, например, кофе или чай.

Употребление быстрых углеводов, таких как торты, конфеты и сдобные булочки, приводит к быстрому чувству голода и резкому выбросу инсулина, а последующее отсутствие питания из-за работы создает для организма стрессовую ситуацию, заставляя его откладывать все съеденное в жировую ткань.

Таким образом, Бережная рекомендовала принимать полноценный завтрак, соответствующий хронотипу человека, избегая быстрых углеводов и не пропуская утренний прием пищи.