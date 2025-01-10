Россиянам ответили, о каких проблемах со здоровьем говорит беспокойный сон

Американские исследователи выявили связь между беспокойным сном и ранними признаками деменции, а также болезнью Паркинсона. Ученые разработали специальный алгоритм на основе искусственного интеллекта для анализа видеозаписей клинических тестов сна, сообщает сайт MK.Ru .

Они отметили, что у людей, страдающих расстройством поведения во время фазы быстрого сна, наблюдается повышенное воспаление в мозге, особенно в областях, ответственных за выработку дофамина. Это подтверждает данные о том, что у пациентов с указанными заболеваниями уровень дофамина снижается из-за гибели нейронов.

Новая разработка ученых заключается в создании алгоритма искусственного интеллекта, который анализирует видеозаписи с клинических тестов сна. Этот подход может значительно повысить точность диагностики и помочь выявить людей с повышенными рисками деменции и болезней Паркинсона. Диагностика расстройства фазы быстрого сна представляет собой сложную задачу, так как симптомы могут быть незаметны или легко спутаны с другими нарушениями.

В исследовании использовались 2D-камеры для оценки поведения 170 пациентов во время сна, из которых 80 страдали от расстройства сна при хроническом энцефалите. Остальные 90 имели иные расстройства или не имели проблем со сном вообще.

Алгоритм отслеживал движение пикселей на видеозаписи, анализируя скорость и тип движений, а также периоды покоя. Согласно результатам, опубликованным в журнале Annals of Neurology, новый метод обладает точностью 92%. Расстройства сна встречаются у примерно 5% населения и могут проявляться в виде разговоров, смеха, криков и активных движений. В некоторых случаях такие движения могут быть столь интенсивными, что причиняют вред как самим страдающим, так и их партнерам.