Россиянам ответили, можно ли сбежать из стационара и чем это грозит

Кардиолог Скандинавского центра здоровья Екатерина Труш рассказала, что в определенных ситуациях отсутствие профессиональной помощи может привести к трагическим последствиям, поэтому сбегать из стационара раньше времени опасно. Медицинский юрист Александра Аппель также ответила, какими юридическими последствиями может обернуться подобный побег, сообщает «Секрет фирмы» .

К примеру, при острых заболеваниях сердечно-сосудистой системы пациенту могут понадобиться неотложные меры для предотвращения ухудшения его здоровья. Если он покинет медицинское учреждение преждевременно, это лишит его такой возможности, что может вызвать серьезные осложнения, а в некоторых случаях — даже привести к смерти, предостерегла врач.

Она добавила, что преждевременный уход из больницы может усугубить хронические болезни и замедлить процесс выздоровления. Госпитализация проводится на основании четких медицинских показаний. Если доктор рекомендует лечение в стационаре, это необходимо для сохранения здоровья, заключила Труш.

Между тем медицинский юрист, собственник консалтингового агентства Appel.med Александра Аппель объяснила, что если больной без разрешения покидает больницу, то это может повлечь за собой правовые последствия как для него, так и для медзаведения.

Согласно закону, пациент имеет право отказаться от медицинского вмешательства и выйти из больницы в любое время, за исключением тех случаев, когда такие действия могут угрожать его жизни или представлять опасность для жизни и здоровья других людей. Для реализации этого права пациент должен составить письменное заявление, в котором отказывается от дальнейшего лечения.

Если же пациент решает покинуть стационар без предварительного уведомления медперсонала или без получения соответствующего разрешения, то больница, в свою очередь, освобождается от ответственности за его здоровье и безопасность на период отсутствия клиента.

Тем не менее, лечебное учреждение также понесет ответственность, если медперсонал не осуществил необходимый контроль или не предпринял меры для предотвращения самовольного ухода пациента.