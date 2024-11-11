Россиянам ответили, как избежать расстройства пищевого поведения

Эндокринолог-диетолог Павел Баранов рассказал, что многие россияне испытывают расстройства пищевого поведения из-за недостаточного внимания к питанию, что в итоге сказывается на здоровье, сообщает «ФедералПресс» .

Он отметил, что частые перекусы не несут вреда, если рацион остается сбалансированным, калорийным и разнообразным, удовлетворяя потребности организма.

При переходе на дробное питание некоторые начинают переедать или, наоборот, недоедать, что может привести к проблемам со здоровьем. Например, если человек с недостаточной массой тела начнет есть еще меньше, это приведет к истощению, а если у человека избыточный вес, то увеличение еды может усугубить ожирение и связанные с ним болезни.

Баранов подчеркнул, что дробное питание не влияет на здоровье, если суммарное количество потребляемых калорий остается неизменным, просто приемы пищи разбиваются на более мелкие порции.

В отношении мифа о том, что частые перекусы могут вызывать инсулинорезистентность, врач отметил, что сами выбросы инсулина не вредны для здоровых людей. Проблемы возникают только при избыточном потреблении калорий, что может привести к ожирению и сопутствующим заболеваниям, включая диабет второго типа.

«Избыточное накопление жира может произойти, даже если питаться один раз в сутки, просто очень много. Так что все в итоге упирается в баланс калорийности, в баланс между потреблением калорий и затратой калорий», — заключил диетолог.