Россиянам ответили, как избежать переедания в новогоднюю ночь

Врачи поделились советами о том, как избежать переедания в Новый год

Врачи предложили несколько советов, чтобы избежать переедания во время новогодних праздников. Часто после праздников люди замечают увеличение веса, вызванное обилием еды и низкой физической активностью, сообщает «Секрет Фирмы» .

Главное — не садиться за стол голодным, так как это может привести к перееданию. Рекомендуется не забывать о завтраке и обеде 31 декабря, чтобы уменьшить аппетит к вечеру.

Кроме того, стоит заранее продумать меню. Лучше всего готовить домашние блюда, что позволит сделать их менее калорийными. 80% рациона должны составлять легкие закуски, а 20% — более калорийные. Хорошо подойдут морепродукты и свежие овощи. Заправки лучше всего делать из сметаны и растительного масла, а в мясных блюдах использовать цельное мясо.

Важно также разнообразить вечер активностями, такими как игры и танцы, чтобы не сосредотачиваться только на еде. Стоит не забывать о времени отхода ко сну и стараться не отвлекаться во время еды и медленно пережевывать, чтобы лучше осознавать насыщение.

«Это поможет вам лучше осознавать, что и сколько вы едите», — отметил врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко» Владимир Логинов.

Не лишним будет выпить стакан воды перед застольем, а вот алкоголь и сладости лучше ограничить. Полноценный отдых тоже важен для метаболизма.