Россиянам ответили, как бороться с метеозависимостью

Резкие перемены погоды, особенно похолодание, тяжело переносят многие. Метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями (артериальная гипертензия) особенно уязвимы. Специалисты поделились рекомендациями, как справиться с этим состоянием, сообщает Общественная Служба Новостей .

Симптомы варьируются от «гусиной кожи» и головной боли до резких скачков давления, слабости и тошноты. Прогнозировать точное воздействие погоды на организм невозможно, так как реакция индивидуальна. Однако следует отслеживать атмосферное давление, а не только температуру.

Помочь облегчить состояние могут: контроль артериального давления и прием назначенных лекарств, употребление сладкого чая (или воды, если сладкое противопоказано), отказ от острой и соленой пищи, полноценный сон (9,5 часов), проветривание спальни, отдых в горизонтальном положении при скачках давления, исключение физических нагрузок и вредных привычек, успокаивающие чаи (ромашка, мята), постепенный подъем утром, измерение давления и пульса при ухудшении самочувствия, прием витаминов группы В.

Также рекомендуется есть часто, но небольшими порциями, регулярно заниматься физической активностью для улучшения иммунитета и настроения. Стоит использовать мягкие успокоительные, такие как зверобой и пустырник, для снижения стресса.

Важно ограничить полеты и поездки в общественном транспорте, чтобы избежать мигрени. Водителям стоит быть особенно внимательными из-за снижения реакции.

Полностью избавиться от метеозависимости невозможно, но эти меры помогут смягчить ее проявления. Однако нужно обязательно проконсультироваться с врачом и следовать его рекомендациям.