Россиянам ответили, действительно ли чипсы вызывают онкозаболевания

Врач-радиотерапевт и заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко» Денис Романов опроверг информацию о том, что чипсы могут спровоцировать рак, сообщает Life.ru .

Эксперт отметил, что в составе закуски есть акриламид, образующийся в крахмалистой еде при обработке на высоких температурах. Также его много в табачном дыме. Однако акриламид пока не был признан канцерогеном.

Романов добавил, что многие исследователи по всему миру склонны отмечать лишь потенциальную канцерогенность вещества. Британское сообщество и вовсе настаивает на его полезности.

Эксперименты с акриламидом проводились на мышах, и он вызывал у них злокачественную опухоль. Однако, как заявил врач, в опытах использовали чистое вещество в больших количествах. Человеку для подобной реакции такое количество съесть практически невозможно.

«Это вредная пища, которая при злоупотреблении если не вызывает рак органов желудочно-кишечного тракта, то, по крайней мере, оказывает негативное воздействие на слизистые оболочки этих органов», — подчеркнул специалист.

Более того, чипсы чаще всего соленые, а избыток соли тоже вреден.

Романов подчеркнул, что связь между чипсами и онкологией пока не доказана. Однако не стоит забывать, что чипсы вредны: стоит воздерживаться от их употребления.