Россиянам объяснили, почему целлюлит у мужчин встречается крайне редко

«Основной фактор — недостаток мужских гормонов, что бывает при таких состояниях, как гипогонадизм (недостаточная функция яичек) или при проведении эстрогенной терапии, например, у мужчин, страдающих раком предстательной железы. В остальных случаях целлюлит у мужчин наблюдается нечасто», — сказала Тананакина.

Она напомнила, что целлюлит — это изменение кожи, вызванное особенностями строения подкожно-жировой клетчатки. Внешне он проявляется в виде «апельсиновой корки», которая особенно заметна на последних стадиях. Но целлюлит не является заболеванием и носит только эстетический характер. Он не включен в международную классификацию болезней, поскольку не вызывает патологических нарушений.

«Так почему целлюлит у мужчин редкость? Дело в различиях в строении подкожно-жировой клетчатки. У женщин волокна коллагена расположены перпендикулярно коже, что позволяет жировым клеткам легче накапливать жир и растягивать кожу. Женская кожа также тоньше и более эластична, что помогает организму запасать питательные вещества», — отметила доктор.

Как уточнила эндокринолог, у мужчин структура подкожно-жировой клетчатки отличается: коллагеновые волокна перекрещиваются, образуя более плотную и прочную сетку. Это препятствует накоплению жира в поверхностных слоях кожи, делая любые изменения менее заметными. Еще у мужчин уровень эстрогена, играющий ключевую роль в образовании целлюлита, минимален. Даже если жир откладывается, он остается практически невидимым.

По ее словам, тем не менее, целлюлит у мужчин возможен, хотя и возникает гораздо реже. Основной причиной его появления является гормональный дисбаланс, при котором увеличивается выработка эстрогена. Это может случиться при некоторых эндокринных нарушениях или при определенных заболеваниях. В таком случае целлюлит появляется в местах избыточных жировых отложений, например, на животе.

Врач добавила, что еще целлюлит можно рассматривать как дистрофию подкожно-жировой клетчатки, и его появление может быть связано с различными факторами. Основные причины: малоподвижный образ жизни, недостаток физической активности, постоянный стресс, неправильное питание, проблемы с осанкой, ношение тесной одежды.

«Таким образом, хотя целлюлит у мужчин встречается редко, его возникновение возможно при определенных условиях. Важно помнить, что ключевую роль играют не только гормоны, но и образ жизни, уровень физической активности и рацион питания», — заключила Тананакина.