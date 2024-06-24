Россиянам объяснили, как отличить мигрень от простой головной боли

Мигрень — недуг, при котором люди страдают от нестерпимых головных болей. Невролог Лаврентий Неустроев рассказал, что первый признак заболевания — повышенная раздражительность, сообщает «ФедералПресс» .

«Мигренозные боли имеют определенную стадийность. И чаще всего пациенты очень хорошо понимают, что у них начинается мигрень», — отметил врач.

По словам Неустроева, после повышенной раздражительности у больного появляется характерная аура мигренозной головной боли. В таких случаях крайне важно вовремя принять необходимые лекарства, иначе боли могут перерасти в настоящую мигрень. Это уже весьма ощутимо скажется на качестве жизни пациента, заключил невролог.

Ранее Неустроев рассказал, что женщины чаще мужчин страдают от мигреней. Спровоцировать их, по словам невролога, может репродуктивный цикл.