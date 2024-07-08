Россиянам назвали неожиданный плюс отбеливающих зубных паст

сегодня в 12:05

Стоматолог Вячеслав Минко заявил, что ряд отбеливающих зубных паст также может улучать здоровье десен и эффективно удалять налет. Вместе с тем чистить зубы отбеливающей пастой нужно не более двух раз в день, чтобы не добиться обратного эффекта, сообщает NEWS.ru .

«Есть пасты, которые способны осветлить эмаль на один-два тона, эффективно удалить налет и предотвратить образование зубного камня», — рассказал врач.

По словам Минко, отбеливающие пасты также могут снижать кровоточивость десен. Некоторые из них способны оказывать комплексное влияние на ротовую полость, а не только отбеливать эмаль, обратил внимание стоматолог.

Минко также отмечал, что при выборе зубной пасты покупателю нужно изучать индекс абразивности. По словам врача, указанный показатель не должен превышать 75.