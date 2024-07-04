Стоматолог назвал главный аспект при выборе зубной пасты

Стоматолог Вячеслав Минко заявил, что главное, на что нужно обращать внимание при выборе зубной пасты — это индекс абразивности (RDA). Он не должен превышать 75, а перед покупкой пасты лучше проконсультироваться с врачом, сообщает NEWS.ru .

Выбор зубной пасты — очень индивидуальное дело. Кому-то будет полезен продукт с фтором, а другому человеку она уже будет вредна.

По словам Минко, именно RDA — ключевой аспект при выборе зубной пасты. Он не должен превышать 75, добавил эксперт. Пасты с более высоким индексом абразивности могут негативно действовать на зубы и повредить эмаль.

Ранее Минко перечислил самые вредные для зубов продукты — ими оказались орехи и леденцы. Когда человек рассасывает карамель, то сахар долго взаимодействует с зубами. Орехи же могут повредить эмаль из-за своей твердости, подчеркнул стоматолог.