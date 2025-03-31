Россиян предупредили, почему нельзя злоупотреблять протеиновыми батончиками

Избыток белка, получаемого из протеиновых батончиков, может негативно сказаться на функции почек и печени, если у человека нарушен обмен веществ. Однако если нет возможности полноценно покушать, такие батончики могут стать отличным перекусом, так как они меньше влияют на уровень сахара и отложения жира.

Эксперт отметила, что перекусы такого рода очень актуальны среди жителей мегаполисов. А многие производители добавляют в батончики много сахара, сиропов, искусственных добавок и ароматизаторов. На упаковках будет написано, что они протеиновые, но в действительности это сладкий снек с добавками белка. Также батончики могут выводить кальций из костей и повышать уровень мочевой кислоты в организме человека.

«В составе могут быть компоненты лактозы, сои, глютена и орехов — они могут также вызывать аллергические реакции и расстройства пищеварения, поэтому нужно внимательно смотреть на состав», — добавила Панова в эфире радио Sputnik.

Заменять протеиновыми батончиками обычную натуральную белковую пищу, по мнению эксперта, нельзя. В рационе обязательно должны присутствовать мясо, рыба, яйца и молочные продукты. Здоровому человеку достаточно будет 1-2 батончиков в день с оптимальным содержанием белка в них 10-20 г и лучше без сахара.