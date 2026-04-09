Россиян предупредили о риске обострения панкреатита из-за обилия яиц на Пасху

Врач-диетолог Наталья Мизинова посоветовала на Пасху съедать не более двух–трех яиц и предупредила о риске переедания после поста, сообщает NEWS.ru .

По словам специалиста, резкая смена рациона после длительных ограничений может привести к проблемам с пищеварением. Особенно это касается людей, соблюдавших пост.

«После пасхального дня или в саму Пасху регулярно начинают ездить скорые и привозить пациентов с обострениями желчевыводящей системы и панкреатитом. Переедание особенно опасно, когда человек держит пост, ограничивает себя. Его пищеварение перестраивается, а затем люди срываются и объедаются яйцами, булками, мясной пищей. Нормальное количество яиц, которое рекомендуют врачи-диетологи, — один-два в сутки. Мужчинам можно до трех, потому что в желтках содержится жировой компонент, который серьезно влияет на желчевыводящую систему. На Пасху мы едим яйца с желтками целиком, поэтому два-три съеденных яйца — это норма», — сказала Мизинова.

Ранее нутрициолог Татьяна Гавловская отмечала, что взрослому человеку допустимо съедать до 150 граммов кулича. По ее словам, превышение этой порции приводит к избытку простых углеводов и калорий.

