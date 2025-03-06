Россиян предупредили о развитии триггерных точек при сидячем образе жизни

Врач восстановительной медицины, главный врач медицинского центра Павел Очеретин рассказал о триггерных точках в спине, которые могут привести к хроническим проблемам при сидячем образе жизни и работы, сообщает «MIR24.TV» .

Триггерные точки — узлы в мышцах, вызывающие боль и ограничивающие движения. Создается замкнутый круг: боль вызывает еще большее напряжение в мышцах, а напряжение усиливает боль. Для лечения необходимо разорвать этот порочный круг и устранить триггерные точки.

Самыми распространенными причинами возникновения этих точек считаются физическая активность без подготовки и разминки и при этом и ее недостаток, стресс и напряжение, неправильная осанка и статичное положение тела в течение дня. Если проявляется явная болезненность и напряжение в некоторых точках, появляется слабость в мышцах и ограничение подвижности, стоит провериться на наличие триггерных точек.

Правильная осанка является одним из главных средств профилактики, отметил медик. Работа за компьютером должна быть правильно организована: ноутбук на уровне глаз, спина имеет опору, плечо должны быть расслаблены, а ноги прижаты к полу или подставке. Перерывы для изменения позы и приема воды помогут улучшить ситуацию и расслабить мышцы.

«Устранение триггерных точек может привести к новым позитивным изменениям в качестве жизни: улучшению подвижности, снижению боли и улучшению общего самочувствия», — заключил эксперт.