Россиян предупредили о популярном утреннем блюде, которое вызывает рак

Кардиолог Хосе Абельян заявил, что регулярное употребление печенья на завтрак может повышать риск развития рака и провоцировать хронические заболевания, сообщает infox.ru со ссылкой на издание El Confidencial.

Врач предупредил, что печенье нельзя считать полноценным приемом пищи. По его словам, такой завтрак способен негативно влиять на обмен веществ и вызывать воспалительные процессы.

«Употребление печенья на завтрак связано с повышенным риском рака», — подчеркнул Абельян.

Он отметил, что в печенье обычно много добавленного сахара и транс-жиров, но почти нет клетчатки и белка. После такого приема пищи резко повышается уровень сахара в крови, а чувство сытости быстро проходит, что может привести к перееданию.

«Печенье негативно сказывается на нашей сердечно-сосудистой и иммунной системах», — добавил врач.

Абельян рекомендовал выбирать более сбалансированные варианты завтрака — овсянку, фрукты или яйца. Продукты с клетчаткой и белком помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови, дольше сохраняют чувство сытости и положительно влияют на общее состояние организма.

