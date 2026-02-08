Роспотребнадзор: завозных случаев вируса Нипах в РФ не зарегистрировано

В России не выявлено завозных случаев вируса Нипах. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, сообщает ТАСС .

При этом в ведомстве порекомендовали туристам соблюдать меры профилактики при путешествии. В первую очередь перед выездом нужно узнать об эпидемиологической ситуации в регионе.

Во время путешествия нужно исключить любые контакты с летучими мышами и продуктами их жизнедеятельности, не трогать животных, не посещать свинофермы и рынки живого скота в районах распространения инфекции. Также нельзя есть сырую или непастеризованную пищу. Все овощи и фрукты необходимо тщательно мыть.

Важно соблюдать личную гигиену. Если по возвращении из поездки у человека проявились симптомы вируса, то нужно немедленно обратиться в больницу.

В ведомстве напомнили, что в России есть тесты, благодаря которым можно определить, заражен человек или нет. Также на пограничных пунктах пропуска действует система «Периметр», позволяющая в реальном времени выявлять людей с признаками инфекции.

Ранее, по данным СМИ, в Индии зафиксировали первый смертельный случай от нового вируса Нипах. Также отмечалось, что инфекция унесла жизнь одной женщины в Бангладеш.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.