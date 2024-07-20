Роспотребнадзор: в РФ заболеваемость листериозом находится на контроле

На фоне вспышек листериоза в США и Канаде в России эта болезнь находится на контроле, а в течение последних лет фиксируется лишь в единичных случаях — 0,07 на 100 тыс. населения, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ведомство систематически проводит санитарно-профилактические мероприятия по заболеваемости листериозом. В последнее время это заболевание в РФ встречается крайне редко. Добиться такого результата сумели благодаря своевременным и качественным проверкам продуктов питания.

По итогам 2023 года специалисты исследовали около 102 тыс. проб мяса и продуктов его переработки. Микробиологические исследования выявили только около 40 проб, которые не соответствовали гигиеническим нормам. Эту продукцию изъяли.

В России ситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора. Листериоз — сапрозоонозное инфекционное заболевание человека и животных. Возбудителями заболевания являются многие виды синантропных и диких грызунов.