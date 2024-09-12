сегодня в 16:28

Роспотребнадзор проведет акцию «Диктант здоровья» с 16 по 21 сентября

Роспотребнадзор с 16 по 21 сентября проведет федеральную образовательную акцию «Диктант здоровья». В ней могут участвовать все желающие старше 13 лет.

Цель проведения «Диктанта здоровья» — популяризация здорового образа жизни и санитарно-гигиенической грамотности. Участвуя в акции, можно проверить свои знания в этом направлении.

Участники мероприятия поймут, насколько они осведомлены по вопросам правил личной гигиены, здорового питания, профилактики болезней. Также они проверят свои знания по основным правилам личной гигиены.

В «Диктанте здоровья» 39 вопросов — 36 основных и 3 повышенной сложности. Необходимо выбрать верный вариант из трех предложенных. Материалы для акции разработали научные эксперты проекта Роспотребнадзора «Санпросвет».

Очные участники после прохождения тестирования получат грамоты, а прошедшие тесты онлайн на сайте санщит.рус смогут скачать сертификаты.

Специалисты Роспотребнадзора ответят на интересующие вопросы по телефону: 8 (800) 555-49-43. Горячая линия открылась 2 сентября.