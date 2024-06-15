Роспотребнадзор приостановит продажу продукции, ставшей причиной ботулизма в Москве

После вспышки ботулизма в столице Роспотребнадзор планирует приостановить реализацию продукции, которая могла стала причиной заболевания. В настоящее время устанавливают изготовителей и поставщиков, сообщает РИА Новости .

«Ведется приостановка реализации продукции, которая возможно стала причиной заболевания, выясняются поставщики и изготовители», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в инфекционную больницу Москвы попали 10 пациентов с ботулизмом. Трое пострадавших для госпитализации ели консервы с тунцом, еще двое — лобио в вакуумной упаковке. В настоящее время зараженные находятся в реанимации.

Ботулизмом можно заразиться только при употреблении некачественной пищи. Заболевание не передается от человека к человеку. На сегодняшний день ботулизм продолжает оставаться актуальным и опасным для жизни заболеванием.