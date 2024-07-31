«Рога и копыта»: россиянам рассказали, как правильно выбирать колбасу

Диетолог Елена Соломатина дала советы по выбору качественной колбасы. По словам врача, первоначально стоит обратить внимание на процесс производства: если продукт сделан по ГОСТу, то это дает определенные гарантии, сообщает «Вечерняя Москва».

Также обязательно нужно смотреть на состав. Некоторых ингредиентов должно быть в минимальном количестве, а мяса, наоборот, побольше.

Честные производители указывают шкурку как отдельный ингредиент в составе, и она не должна называться «мясом птицы». Мясо также не должно быть механической обвалки.

«В этом случае в процессе производства используются различные остатки, обрезки, которые потом перемалываются в фарш. Еще там могут использоваться растворители и белок животного происхождения — условные „рога и копыта“. Это не совсем качественное мясо», — также отметила врач.

Такая еда трудно усваивается организмом, поскольку это — не совсем качественный продукт, заключила диетолог.