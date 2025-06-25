Родителям рассказали, какую рыбу нельзя давать детям

Врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Нина Зубова рассказала, что сушеную и копченую рыбу лучше не давать детям, поскольку она может перегружать детский организм из-за большого содержания соли и тяжелых жиров, сообщает «Челны Live» .

«Детям, особенно в раннем возрасте, не рекомендуется давать сушеную и копченую рыбу. Она содержит много соли — в результате в организме ребенка будет задерживаться жидкость. А это грозит отеками и повышением артериального давления», — предостерегла специалист.

Она подчеркнула, что отдельные виды сушеной и копченой рыбы обладают высоким содержанием жиров, создающих излишнюю нагрузку на незрелую пищеварительную систему детей.

В качестве альтернативы такой рыбе оптимально предложить ребенку вареную, запеченную или приготовленную на пару рыбу — это более предпочтительный и безопасный выбор для рациона ребенка. В основном рекомендуется отдавать предпочтение морской рыбе, прошедшей необходимый санитарный контроль перед поступлением в продажу. Употребление речной рыбы нежелательно для детей раннего возраста, добавила Зубова.

Врач предупредила, что недостаточно термически обработанная речная рыба может нести риск заражения паразитами, такими как описторхи, клонорхисы или широкие лентецы. Кроме того, в ней могут присутствовать бактерии, способные спровоцировать серьезное отравление. Некоторые виды рыб также могут быть носителями вирусов (гепатит А, норовирус) и токсинов, представляющих потенциальную опасность для здоровья.