Родители детей с муковисцидозом выступили против замены препарата «Трикафта»

Общественник Зарифулина о замене препарата от муковисцидоза: не оставили выбора

Родители российских детей с редким генетическим заболеванием — муковисцидозом — выступили против замены препарата для терапии «Трикафта» на более дешевый аналог «Трилекса», поскольку его клиническая эффективность не доказана, сообщает Общественная Служба Новостей .

Коллективный отказ от «Трилексы» подписали 1149 пациентов, 961 из них — подопечные фонда «Круг добра», говорится в сообщении.

Член инициативной группы родителей детей с муковисцидозом Светлана Зарифулина рассказала, что препарат «Трилекса» еще не введен в оборот, но у фонда «Круг добра» есть возможность поставить это лекарство вовремя. Однако родители отказываются от него, потому что опасаются за жизнь и здоровье своих детей, а выбора у них нет.

«По немедицинским показаниям всех пациентов с муковисцидозом перевели с эффективного препарата на препарат, который клинически не исследован», — отметила Зарифулина.

Муковисцидоз — это редкое (орфанное) генетическое заболевание, возникающее из-за мутации гена CFTR. При этом заболевании слизь, которая вырабатывается в организме — в легких, желудке, кишечнике — становится вязкой как пластилин. В результате этого нарушается работа внутренних органов.

Ранее сообщалось, как лечат маленьких пациентов с муковисцидозом в Институте детства Минздрава Московской области.