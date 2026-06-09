Роддом Электростали проведет день открытых дверей 11 июня

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День открытых дверей пройдет 11 июня в перинатальном центре Электростальской больницы в Подмосковье. Будущие родители смогут познакомиться с работой учреждения и задать вопросы врачам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоится в четверг в 12:00 по адресу: г. о. Электросталь, ул. Пушкина, д. 3. Встреча пройдет в конференц-зале роддома на пятом этаже.

Гости смогут увидеть, как организована работа медицинского учреждения. Специалисты проведут экскурсию, расскажут о процессе родов, возможностях партнерских родов и объяснят, какие вещи необходимо взять с собой в роддом.

Для посещения требуется сменная обувь и отсутствие признаков ОРВИ. Дни открытых дверей в родильном доме проводят регулярно, чтобы предоставить будущим родителям полезную информацию в период ожидания ребенка.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.