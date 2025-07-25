RNC Pharma: продажи препаратов от алкоголизма выросли более чем на 13%

По информации аналитической компании RNC Pharma, с января по июнь в России продали 553 200 упаковок препарата для лечения от алкоголизма. Это на 13,5% больше, чем в первом полугодии 2024-го, сообщает газета «Ведомости» .

Особенно выраженной динамика оказалась в деньгах — рост составил 37,8% год к году — это 539,6 млн рублей. Рост спроса на подобные препараты подтвердили и в аптечных сетях. Например, «Ригла» в первом полугодии реализовала лекарства более чем на 44 млн рублей.

В отчете RNC Pharma указано, что продажи препаратов связаны с инфляцией и перетеканием спроса на дорогие аналоги. В том числе растет и число пациентов, которые обращаются в учреждения за медикаментозной помощью.

Есть и еще одна причина — люди обеспокоены из-за ужесточения контроля за передачей данных в ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения). Пациенты, которые обращаются в учреждения из-за психических проблем или зависимостей, переживают, что эти данные перестанут быть конфиденциальными.