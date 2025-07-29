Риски минимальны: хирург рассказал о пластических операциях летом

Пластический хирург, профессор, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян заявил, что мнение об особенной опасности операций летом — это скорее миф, сообщает RuNews24.ru .

«Это ускоряет заживление и сокращает период реабилитации. Такие процедуры, как ринопластика, блефаропластика, эндоскопическая подтяжка лица и фейслифтинг, могут от этого только выиграть», — сказал доктор.

По его словам, быстрое рассасывание отеков и синяков может улучшить косметический эффект и сократить период восстановление, а отпуска и каникулы позволяют пациенту спокойно и без лишнего стресса восстановиться.

С другой стороны, после операций на открытых участках тела очень важно защищаться от ультрафиолетового излучения, в первую очередь использовать солнцезащитные кремы.

В целом решающий фактор для проведения пластической операции — это не сезон, а особенности здоровья пациента и специфика, заключил эксперт.