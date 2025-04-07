Быстрая потеря веса может привести к так называемому эффекту йо-йо, когда потерянные килограммы возвращаются с избытком, сообщила РИАМО гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

«Организм пытается восполнить запас жира: чем стремительнее человек снижает вес, тем больше вероятность возникновения эффекта йо-йо. Потерянные килограммы возвращаются, причем чаще всего даже с избытком. Например, скинули 15 кг, а спустя какое-то время вес вырос на 17–20 кг. Это научно доказано!» — сказала Кашух.

По словам врача, этот эффект связан с защитной реакцией организма на дефицит калорий. Если человек резко ограничивает себя в питании, организм воспринимает это как стресс и пытается создать запасы на случай нового периода «голода».

«Худейте постепенно, создавая разумный дефицит калорий. Гораздо эффективнее постепенно наладить питание, ограничить сладости, газировку, выпечку, побольше двигаться. Нужно сжигать больше калорий, чем потреблять, но при этом есть так, чтобы получать все необходимые питательные вещества», — подчеркнула гастроэнтеролог.

Кашух отметила, что строгие диеты могут дать краткосрочный результат, но без изменения пищевых привычек вес вернется.

«Самый эффективный способ достичь желаемого веса — это изменить подход к питанию и образ жизни. Попытки жесткого ограничения приводят к тому, что организм при любой возможности запасает жир „на черный день“» — заключила она.