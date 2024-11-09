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Reuters: Кеннеди-младший выберет чиновников для сферы здравоохранения при Трампе

Избранный президент США Дональд Трамп предоставил Роберту Кеннеди-младшему полномочия на рассмотрение кандидатов на высокопоставленные должности в области здравоохранения. Они будут распределяться, когда политик пройдет инаугурацию и будет формировать администрацию, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Reuters.

Одна из мечт Трампа — снизить количество хронических заболеваний в Соединенных Штатах. Этого результата он планирует добиться в течение двух лет.

Кеннеди-младший согласился работать на должности. Он выберет ученых и врачей, которые будут специализироваться на медикаментах и вакцинах.

Ранее Трамп обещал поставить бизнесмена Илона Маска и Роберта Кеннеди-младшего на высокопоставленные должности, если победит. Подробностей избранный президент не раскрыл.