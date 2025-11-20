Ретиноиды и витамин C: косметолог ответила, как добиться здорового сияния кожи

«Витамин C — это мощный антиоксидант, который защищает кожу от свободных радикалов и стимулирует выработку коллагена. Он придает ей естественное сияние. Гиалуроновая кислота считается одним из лучших увлажнителей, который удерживает влагу в коже, делая ее более упругой и гладкой. Хорошо увлажненная кожа всегда выглядит более свежей и сияющей. Еще ниацинамид помогает улучшить барьерные функции кожи, уменьшает покраснения и выравнивает текстуру», — пояснила врач.

По словам Осман, важную роль играют также ретиноиды. Эти вещества активизируют процесс обновления клеток, улучшая текстуру и тон кожи. Благодаря ретиноидам кожа приобретает более свежий и молодой вид.

Кроме того, в уход можно добавить гликолевую, молочную и салициловую кислоты, которые мягко удаляют ороговевшие клетки, ускоряя регенерацию кожи и выравнивая ее цвет, добавила косметолог. Важно помнить также о пептидах и антиоксидантах, таких как витамин E и растительные экстракты. Они защищают кожу от негативного влияния внешних факторов.

Однако, прежде чем использовать новые продукты, желательно обратиться к дерматологу для подбора индивидуальной программы ухода, соответствующей типу кожи, заключила Осман.

