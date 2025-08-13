Рентген-кабинет открыли в Менделеевской поликлинике Солнечногорска

Исследования на новом аппарате будут проводить как плановым, так и экстренным пациентам. Пройти диагностику сможет взрослое и детское население.

Тяжелую медицинскую технику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Спасибо губернатору, правительству региона за оснащение передовой техникой наших медицинских учреждений. В округе поддерживаются все условия для оказания качественной медицинской помощи, большое внимание уделяется социальной поддержке врачей и медперсонала. Это выводит медпомощь на новый уровень», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

На открытии присутствовала главврач Солнечногорской больницы Лариса Борисова. Перед установкой нового оборудования в Менделеевской поликлинике отремонтировали кабинет.

Цифровым рентген-аппаратом в округе оснастили также Луневскую амбулаторию. Всего в Подмосковье с начала 2025 года запустили 51 новый цифровой рентгеноаппарат.

Получить направление на исследование можно у лечащего врача. Запись на прием производится через инфомат в медорганизациях, по телефону 122, на региональном портале Госуслуг «Здоровье»( https://zdrav.mosreg.ru ) или у цифрового помощника в Telegram ( https://t.me/eregistratura_mo_bot ).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что медучреждения региона приняли почти 3,6 тыс. единиц оборудования с начала года. Оснащение больниц, поликлиник и амбулаторий современной медицинской техникой проходит в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В Подмосковье последовательно решают задачу укрепления здоровья жителей, которую поставил президент. Власти реализуют комплекс мероприятий в здравоохранении, чтобы в каждом населенном пункте человек мог получить качественную медицинскую помощь.

«Продолжаем строить, капитально ремонтировать и приводить к единому стандарту больницы и поликлиники, привлекаем высококвалифицированных, в том числе узких специалистов, предлагая им различные меры поддержки. И, конечно, обновляем медицинское оборудование. С начала года в подмосковные медучреждения поставили 3579 единиц, в том числе 75 — тяжелого оборудования», — сказал Воробьев.