Регулирует свет и уровень шума: как сон-камера помогает в борьбе с бессонницей

Сон-камера помогает создать оптимальные условия для борьбы с инсомнией. Регулируя свет, температуру и уровень шума, она способствует нормализации сна, сообщил РИАМО врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

«Бессонница, или инсомния проявлется в нарушениях сна, в частности, трудностях с засыпанием или частых пробуждениях по ночам. Ее лечение зависит от причины и характера заболевания, и важно перед лечением обратиться к специалисту для точной диагностики. Существуют разные методы борьбы с бессонницей, включая использование современных технологий, медикаментов и психотерапевтических подходов», — сказал Новиков.

Он добавил, что одним из популярных методов является сон-камера — специальная камера, которая помогает создать оптимальные условия для сна.

«Она регулирует свет, температуру и уровень шума. Это способствует нормализации сна и помогает организму расслабиться. Другим методом являются таблетки с мелатонином. Это гормон, который регулирует цикл сна и бодрствования. Его синтетические аналоги могут помочь быстрее уснуть и поддерживать глубокий сон», — рассказал сомнолог.

Новиков предупредил, что при бессоннице, вызванной такими проблемами, как апноэ сна (кратковременные остановки дыхания — ред.), такие препараты могут усугубить ситуацию, так как они способны угнетать естественные пробуждения.

«Также в арсенале лечения бессонницы используются успокаивающие средства: как традиционные препараты, так и растительные. Но стоит учитывать, что эти средства не всегда решают корень проблемы, а лишь маскируют симптомы», — отметил специалист.