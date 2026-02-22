Регистр беременных начнет работать в России с 1 марта

В России с весны планируют запустить регистр с информацией о беременных, где будут сведения о постановке на учет, наличии критических состояний, исходе беременности, выявлении у ребенка врожденных аномалий, сообщает ТАСС .

Также в нем планируется указывать дату и время рождения ребенка, пол, длину и массу тела, баллы по шкале Апгар, сведения о развитии в перинатальном периоде отдельных состояний и т. д.

В регистр будут вносится сведения о беременных, вставших на учет в срок до 12 недель, а еще получивших вспомогательные репродуктивные технологии. Еще медики проведут учет доли нормальных беременностей, доношенных детей, детей, у которых возникли отдельные состояния в перинатальном периоде и других показателей.

Ранее врач-акушер-гинеколог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Ольга Тимина отметила, что после 35 лет риски при планировании беременности действительно увеличиваются, и речь идет не только о возрасте как таковом.

