Разработан первый в РФ протокол для сообщения плохих медицинских новостей

В ПИМУ создали первый в РФ протокол для сообщения тяжелых медицинских новостей

Ученые из Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) создали первый в стране протокол для сообщения тяжелых медицинских новостей пациентам и их близким. Разработанный алгоритм получил название «ВНИМАНИЕ», передает pravda-nn.ru .

Проект инициировали врачи. Исследование, охватившее 260 медицинских работников, выявило, что в 96% случаев в больницах не применяются стандартизированные подходы в подобных ситуациях, а более половины врачей (59,8%) испытывают сильный стресс. Большая часть опрошенных (72,5%) высказалась за необходимость создания отечественного протокола.

«ВНИМАНИЕ» представляет собой восьмиступенчатую схему, адаптированную к реалиям российской медицины. Она включает в себя подготовку среды, оценку информированности пациента, непосредственное озвучивание плохих новостей, оказание поддержки и формирование плана дальнейших действий. Важным отличием от зарубежных аналогов является повышенное внимание к психологическому состоянию врача с целью предотвращения профессионального выгорания.

«Протокол превращает один из самых сложных моментов в структурированный, этичный и психологически безопасный процесс», — отметила соавтор методики, доцент ПИМУ Мария Халак.

75% опрошенных врачей признали полезность предложенного инструмента, а 76,5% выразили готовность использовать его на практике. В настоящее время протокол представлен на ключевых отраслевых площадках, по нему организуются тренинги и ведется наблюдение за процессом его внедрения в медицинские учреждения.

