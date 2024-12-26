Распознать рак: в России создали ИИ для диагностирования онкологии

Ученые университета им. И. М. Сеченова в Москве представили новую уникальную разработку: нейросетевое решение, способное обнаруживать лимфоваскулярную инвазию — проникновение раковых клеток в сосуды человека, сообщает RuNews24.ru .

«Медицина не стоит на месте. Например, с помощью нейросети можно распознать инвазии, а это, безусловно, положительным образом скажется на диагносте и лечении заболевания», — прокомментировал разработку врач-онколог Илья Уваров.

По его мнению, новая нейросеть поспособствует повышению точности и скорости оценки рисков метастазирования и позволит корректировать подходы к лечению онкобольных.

В основе системы — искусственный интеллект, прошедший обучение на 162 гистологических образцах с более чем 8 тысячами размеченными сосудами. Он успешно распознает как опухолевые, так и кровеносные инвазии, точность приближается к 95%, заключил доктор.