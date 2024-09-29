Раскрыт тип секс-игрушки, который помогает лечить мигрень

Вибратор помогает лечить мигрень. Об этом написала в колонке для Wired журналистка Хелен Томпсон, сообщает Lenta .

Эффективность вибратора при лечении проверена молодым человеком девушки. Когда у мужчины Томпсон вот-вот начнется мигрень, он прибегает к использованию вибратора.

Схема взаимодействия с секс-игрушкой простая: нужно лечь, привязать вибратор ко лбу и включить его.

«Он клянется, что это мгновенно избавляет от боли», — отметила Томпсон.

Ранее невролог Анна Терехова рассказала, что определить эффективность лечения мигрени можно по тому, насколько уменьшилось количество дней с болью. Если их стало в два раза меньше, то к терапии можно прибегать и дальше.