Раненого журналиста НТВ Ивлиева готовят к эвакуации после операции

Пострадавшего при атаке ВСУ в Горловке журналиста Алексея Ивлиева уже прооперировали, он в стабильном состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на НТВ.

В настоящее время Алексей Ивлиев находится в реанимации после операции, которая потребовалась из-за минно-взрывного ранения в Горловке в Донецкой Народной Республике. Медики оценивают состояние журналиста как стабильное.

Источник в оперативных службах ДНР рассказал, что Ивлиева уже готовят к эвакуации. В какую именно больницу отвезут журналиста, не уточняется.

Алексей Ивлиев вместе с оператором Валерием Кожиным и еще одним коллегой попал под обстрелы со стороны Украины. Все трое мужчин пострадали. Их госпитализировали в состоянии комы, прооперировали, но выжили только двое. Кожин скончался после операции, в сознание он так и не пришел.