Ракова: в Москве в мае не нашли случаев инфицирования штаммом коронавируса FLiRT

При майском мониторинге заболеваемости в столице не выявлено ни одного случая инфицирования новым штаммом коронавируса FLiRT, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, этот подштамм Covid-19 был внесен в международную базу PANGO недавно — 21 мая.

«В связи с этим мы провели ретроспективный анализ нашей базы данных выявленных вирусов и увидели FLiRT в предыдущих постановках в марте и апреле. Но он был минимальным — всего 9 случаев. Он не доминировал. Майский мониторинг показал, что среди москвичей новый штамм коронавируса не обнаружен», — заявила Ракова.

По словам вице-мэра, перед началом каждого эпидсезона специалисты внимательно анализируют структуру заболеваемости в городе, проводя полногеномное секвенирование всей линейки ОРВИ.

Ранее в России из стандартов лечения ОРВИ исключили антибиотики для взрослых пациентов, но добавили новые препараты. Среди них оказался «Кагоцел».