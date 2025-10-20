Работающие по ночам женщины чаще болеют раком груди

Врач Демидов: стюардессы и медики могут заболеть раком груди раньше 40 лет

Заведующий онкомаммологическим отделением городской клинической больницы № 40 Сергей Демидов в эфире программы «Акцент» рассказал, что в последнее время участились случаи выявления рака груди у женщин моложе сорока лет. По его словам, к традиционным причинам, таким как травмы, облучение, заболевания печени и поздние роды, прибавились новые факторы риска, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

«Все-таки рак молочной железы — это болезнь женщин пожилого возраста, но тревожная статистика говорит о том, что все больше и больше женщин до 40 лет приходят к нам с этим диагнозом», — отметил врач.

Теперь в группе риска находятся женщины, чья работа связана с ночными сменами: стюардессы, медсестры, врачи, сотрудники полиции, диспетчеры и другие. Также медики включают в этот список пациенток, прошедших процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Демидов добавил, что женщины все чаще беременеют в возрасте после 35–40 лет, что в сочетании с проблемами с печенью, отвечающей за инактивацию эстрогенов, и наследственной предрасположенностью, увеличивает вероятность развития заболевания.

Однако есть и положительные моменты: современные методы таргетной терапии позволяют половине пациенток добиться полной ремиссии в течение года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.