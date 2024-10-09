Пушкинские врачи спасли женщину с редким заболеванием сердечной мышцы

В Пушкинскую больницу имени профессора Розанова поступила 70-летняя женщина с симптомами острой респираторной вирусной инфекцией. Проведенная эхокардиография выявила, что под них маскировалось редкое заболевание сердечной мышцы — синдром Такоцубо. Его еще называют «синдромом разбитого сердца», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Синдром Такоцубо характеризуется временным нарушением функции сердечной мышцы и часто проявляется у женщин в постменопаузе. Заболевание может привести к летальному исходу при несвоевременном обращении за медицинской помощью. Его диагностика затруднительна, а смертность во время острой фазы сопоставима с летальностью при инфаркте миокарда.

«Как выяснилось, сначала пациентку беспокоила боль в руке, затем першение в горле. После у женщины появились боли в области шеи. В нашем случае диагноз был поставлен вовремя. Мы провели медикаментозное лечение с хорошим результатом», — рассказала врач-кардиолог Вероника Глушкова.

В настоящее время жизни и здоровью пациентки ничто не угрожает. Она выписана на амбулаторное лечение под регулярное наблюдение кардиолога.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.