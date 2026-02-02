«Пульс 112» выстроил единое управление скорой помощью в Подмосковье

«Скорая неотложная помощь. Здесь мы видим, как выстраиваем сквозное управление экстренной помощью — от звонка пациентов до госпитализации. С октября 2025 года запущен „Пульс 112“. Это единый координационный контур скорой медицинской помощи, неотложки в поликлинике и приемные стационары наших многопрофильных стационаров. Сегодня в среднем это 10 тыс. звонков, которые поступают по данному направлению, 7 тыс. выездов скорой неотложной помощи, 2 тыс. госпитализаций. Управленческий эффект от данного проекта — мы видим всю цепочку целиком и теперь можем управлять и распределять нагрузку», — сказал Забелин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что за счет этого сократились количество возврата вызовов с неотложки уже до 4%.

«Фактически мы разгрузили и дали дополнительную возможность работы по скорой помощи 26 бригадам в сутки. Ввели единый алгоритм закрытия приемных отделений, то есть количество внеплановых стоп-закрытий в стационарах сократилось у нас в разы. Параллельно контролируем ключевые показатели, такие как укомплектованность бригад, готовность наших машин, загрузку, соблюдение нормативов доезда. И уже видим, что есть территории, где данная модель работает устойчиво, они у нас идут в качестве лидеров», — рассказал министр.

В качестве лидеров Забелин указал Красногорск, Жуковский, Детский научно-клинический центр им. Л. М. Рошаля. Среди муниципалитетов, которые требуют дополнительного управленческого внимания: Королев, Щелково, Подольск.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что большинство жителей Подмосковья довольны качеством получаемых медуслуг.

«Посмотрим, как меняется мнение жителей о доступности и качестве медицинской помощи. По многим оценкам большинство пациентов удовлетворены персоналом, временем ожидания, возможностью записаться к нужному врачу», — отметил Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

