Психотерапевт рассказала, как организм реагирует на стресс

Психотерапевт Крашкина: мозг может получать меньше кислорода при стрессе

У каждого человека есть своя рефлекторная реакция на стресс — это сжатие мышц. Из-за этого при стрессе может уменьшиться объем грудной клетки, а это приведет к тому, что мозг получит меньше кислорода, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Одна из главных задач этого дня — снижение распространенности шизофрении, депрессий, болезни Альцгеймера, эпилепсии, наркотической зависимости и умственной отсталости.

«Стресс, особенно хронический, крайне негативно влияет на психическое и физическое состояние. У каждого человека есть своя рефлекторная реакция на стресс — это сжатие мышц. Например, при стрессе часто сокращаются мышцы диафрагмы, что уменьшает объем грудной клетки. Легкие не могут полностью раскрыться, мозг получает меньше кислорода, что вызывает учащенное сердцебиение и повышенное давление, что может привести к гипертонии», — сказала Крашкина.

Она подчеркнула, что психическое здоровье — это здоровье души. Если человек внутренне уравновешен и чувствует комфорт, то физическое состояние также стабильно и гармонично.

«Когда мы нервничаем, переживаем или беспокоимся, это отражается на теле: учащается сердцебиение, могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом, головные боли. Поэтому сохранение психического равновесия — залог физического здоровья», — рассказала психотерапевт.

Крашкина разъяснила, что, если спазм происходит в области желчевыводящих путей, это может вызвать дискинезию. Спазм в мышцах кишечника — синдром раздраженного кишечника.

«При напряжении мышц позвоночника ухудшается кровоснабжение, что приводит к остеохондрозу. У каждого из нас есть свои уязвимые места, которые „актуализируются“ на фоне стресса», — информировала врач.