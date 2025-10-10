Не читайте советских газет: психотерапевт объяснила, как защитить себя от тревоги

Важно не пытаться «отключиться от мира», а научиться фильтровать информацию и заботиться о себе: сон, движение, общение и личные ритуалы восстановления — простые шаги для устойчивости психики, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Полностью отключиться от информации невозможно, но можно научиться фильтровать ее. Достаточно уделять новостям 10–15 минут в день, выбирать только проверенные источники и не читать ленты перед сном. Это простые, но эффективные шаги, чтобы не перегружать себя тревогой», — сказала Крашкина.

Она добавила, что психическое здоровье — это не про «никогда не тревожиться». Это про способность справляться с тревогой, не теряя внутреннюю опору и ощущение контроля над своей жизнью.

По ее оценке, есть привычки, которые реально помогают держать баланс, и их эффективность подтверждена наукой:

— полноценный сон, не меньше 7–8 часов в сутки — это основа эмоциональной устойчивости;

— регулярное движение: хотя бы 20 минут прогулки в день снижают уровень стресса;

— осознанность — несколько минут дыхания или наблюдения за мыслями без оценки;

— теплые социальные связи — важно не количество, а качество общения, даже один человек, с которым можно быть собой, уже поддерживает психику;

— личные ритуалы восстановления — чашка чая без телефона, прогулка, музыка, запись мыслей в дневник.

«Психическое здоровье — это не привилегия и не роскошь, а обычная гигиена, как чистить зубы. А обращение к психологу — не крайняя мера, а нормальный шаг заботы о себе. В мире постоянной неопределенности важно перестать стыдиться усталости, научиться говорить о своих границах и позволить себе быть не „железным“, а просто живым человеком», — резюмировала специалист.

Всемирный день психического здоровья отмечается 10 октября. Этот день был основан в 1992 году с целью повышения осведомленности о психическом здоровье, его проблемах и значении для общего благополучия человека. День направлен на информирование населения о психических расстройствах и их влиянии на жизнь людей, а также борьбу с предрассудками и стереотипами, связанными с психическими заболеваниями.