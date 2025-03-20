Психотерапевт дала советы, как защититься от весеннего стресса

Весенний стресс: как справиться с раздражительностью и усталостью

Светотерапия или просто регулярные прогулки на улице помогут компенсировать недостаток солнца и улучшить настроение, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Ирина Крашкина.

«Люди, которые долгое время проводили в условиях короткого светового дня, могут испытывать снижение энергии. Светотерапия или просто регулярные прогулки на улице помогут компенсировать недостаток солнца и улучшить настроение», – сказала Крашкина.

Она добавила, что нехватка солнечного света в зимние месяцы особенно сказывается на общем состоянии.

«Весной в организме меняется уровень гормонов, особенно серотонина и мелатонина. Эти изменения могут вызывать колебания настроения и повышенную раздражительность», – пояснила психотерапевт.

По ее словам, физическая активность – один из ключевых факторов борьбы со стрессом.

«Даже умеренные физические нагрузки, такие как ходьба, йога или плавание, способствуют выработке эндорфинов, которые помогают справляться со стрессом. Больше общайтесь с близкими, соблюдайте режим дня и не игнорируйте тревожные симптомы, если они начинают мешать нормальной жизни», – заключила врач.