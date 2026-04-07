Психосоматолог назвала эмоцию, которая становится причиной болезней

Гнев, обиды и внутреннее напряжение могут провоцировать заболевания внутренних органов. Об этом заявила психосоматолог Елена Вершинина, сообщает NEWS.ru .

По словам специалиста, эмоциональное состояние напрямую отражается на физическом здоровье. Негативные переживания запускают выброс адреналина и кортизола, что повышает нагрузку на организм.

«Эмоции, которые вы испытываете, напрямую влияют на физическое состояние. Наиболее сильным и разрушительным действием для человеческого тела обладают гнев, обида и чувство внутреннего неудовлетворения. Они способствуют повышению адреналина и кортизола. Неразрешенные вопросы, которые мучают человека, вызывают сильные мигрени. Груз ответственности, приводящий к стрессу, в свою очередь, может обернуться хронической болью в шее и плечах, когда человек в буквальном смысле вынужден все нести на себе. Непрощенные обиды чреваты проблемами с ЖКТ», — предупредила Вершинина.

Эксперт подчеркнула, что длительные негативные эмоции повышают риск заболеваний, тогда как позитивные переживания способствуют восстановлению. Радость и смех усиливают выработку серотонина и эндорфинов, что активизирует иммунитет и улучшает общее состояние организма.

