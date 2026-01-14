Психологи Подмосковья рассказали, как помочь ребенку избавиться от гаджет-зависимости

Психологи НИКИ детства в Подмосковье объяснили, как родители могут помочь детям преодолеть зависимость от гаджетов и вернуть интерес к активному образу жизни, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В условиях цифровой трансформации все больше детей проводят значительную часть времени за экранами смартфонов, планшетов и компьютеров. По словам специалистов, многие школьники младших классов ежедневно используют гаджеты более трех часов вне учебы, что негативно сказывается на их физическом и психическом здоровье.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила, что среди детей наблюдается эпидемия цифрового выгорания: гаджеты вытесняют живое общение, движение и игры, необходимые для формирования здоровой личности.

Психологи рекомендуют родителям применять комплексный подход для снижения зависимости. Важно установить четкие правила использования устройств, ограничить время, исключить гаджеты за час до сна и создать в доме зоны без экранов, например, во время семейных обедов. Также следует предлагать альтернативные занятия: прогулки, спорт, творчество и игры на свежем воздухе. Вовлечение ребенка в выбор активностей помогает ему самостоятельно принимать решения.

Психолог Марина Андриенко подчеркнула, что зависимость часто связана с нехваткой внимания и интересных занятий. Родителям важно проводить больше времени с детьми, вместе играть, гулять и заниматься спортом. При сформировавшейся зависимости рекомендуется обратиться за помощью к детскому психологу.

