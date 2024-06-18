Психолог рассказал о возможных последствиях панических атак

Переживание частых или интенсивных панических приступов может привести к развитию панического расстройства или к разного вида фобиям, сообщил РИАМО клинический психолог, аналитический психотерапевт Игорь Мартынов.

«Паника и длительная тревожность несомненно могут оказать отрицательное влияние на физическое и психическое здоровье человека. Переживание частых или интенсивных панических приступов может привести к развитию панического расстройства или к разного вида фобиям. Многие исследования также связывают тревожность с повышенным риском развития депрессии», — сказал Мартынов.

Он добавил, что длительное пребывание в состоянии паники или тревожности может оказать воздействие на сердечно-сосудистую систему, вызвать проблемы со сном, повлиять на иммунную систему и ухудшить общее физическое здоровье.

«Увеличенный уровень стресса, характерный для панических состояний, может способствовать развитию гипертонии, сердечной недостаточности и другим серьезным заболеваниям. Однако важно понимать, что тревожное расстройство — это обратимо», — отметил специалист.

Мартынов подчеркнул, что важно не бояться или стесняться обращаться за помощью, усугубляя проблему. Психологи, психотерапевты и психиатры помогают справиться с тревогой и вернуть качество жизни.

«Почему желательно не ограничиваться на одном специалисте? Потому что медикаментозно можно снять симптом, но не разобраться в первопричинах, а с другой стороны — иной раз сложно разобраться в причинах, которые спровоцировали это состояние. Это актуально в случаях, когда нарушен сон, трудно на чем-либо сосредоточиться и просто нет сил что-либо делать», — рассказал психотерапевт.

По мнению психолога, именно поэтому важно обращать внимание на свое физическое и эмоциональное благополучие, так как здоровье разума и тела играет жизненно важную роль в вашей общей жизни.

Каждый год 18 июня во всем мире отмечают необычный праздник — Международный день паники. В этот день психологи рекомендуют полностью отдаться паническому состоянию, но всегда помнить, что завтра нужно обязательно взять себя в руки. Эта дата — своеобразный психологический тренинг, которые предлагают пройти каждому, кто испытывает усталость или психологическую напряженность.