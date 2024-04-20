Психолог раскрыла секрет, как полноценно отдохнуть за выходные

Кандидат психологических наук, практикующий психолог Наталия Минаева в интервью радио Sputnik рассказала, что для полноценного отдыха за выходные человеку необходимо правильно выбирать занятия для отдыха и разнообразить виды деятельности.

«Можно отдохнуть и за 1-2 дня, но отдых должен быть полноценным. Зависание в соцсетях, бесконечный скроллинг новостных каналов, просмотр фотографий, конечно, отдыхом не назовешь. От этого еще больше появляется усталость», — сказала эксперт.

Она подчеркнула, что в это время у человека происходит выброс дофамина и он чувствует себя отдохнувшим, однако затем происходит спад, а с ним приходит усталость.

По словам психолога, чтобы этого не произошло, необходимо правильно выбирать занятия для отдыха. Идеальным вариантом станет активный отдых, при этом человек сам может выбрать активность. Это могут быть прогулки с детьми или собакой, поход на выставки или театр, а также любая физическая нагрузка.

Отдых не должен ограничиваться диваном. При сильной усталости следует чередовать активный отдых и пассивный, а не отдавать все время пассивному.

Минаева добавила, что для полноценного отдыха за пару дней следует разнообразить виды деятельности. Благодаря этому мозг получит новые раздражители, что тоже является отдыхом. Можно встроить абсолютно разные увлечения даже в небольшой отрезок времени.

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