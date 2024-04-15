Психолог объяснил, как ставить цели для достижения результатов

Для постановки четкой цели нужно исходить из интересов — того, что приносит радость, получается лучше всего, в чем уже есть какие-то достижения. Это особенно важно, если речь идет об ответственном шаге вроде выбора профессии, сообщил РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

«Четкие цели — основной и далеко не самый простой момент. Даже формирование плана на будущее не всегда дается легко, ведь вариантов много, хочется всего и сразу и порой сложно понять, насколько реально будет достичь желаемого. Исходить правильнее из наших интересов, того, что приносит радость, получается лучше всего, в чем уже есть какие-то достижения», — сказал Хакимов.

Он добавил, что это особенно важно, если речь идет об ответственном шаге вроде выбора профессии или замужества — здесь вопрос затрагивает не только одного человека, но и окружающих, вектор развития на годы вперед. Стоит уделить этому пункту особое внимание, чтобы потом не жалеть о потраченных силах.

«Детализация — пункт, напрямую связанный с предыдущим. Просто громадная цель на горизонте — красивая картинка без содержания, к которой не знаешь, как подступиться. Конкретные шаги делают процесс понятнее и осуществимее», — рассказал психолог.

Хакимов привел классическую ситуацию с похудением: мало просто захотеть «сбросить вес», нужно ставить перед собой четкие задачи — например, сколько килограммов и за какой период.

«Более того, стоит проконсультироваться с врачом на случай, если увеличение массы тела имеет медицинскую подоплеку. Также хорошим решением будет формирование плана тренировок и диеты, без которых добиться результата будет сложнее», — отметил специалист.

Он резюмировал, что каждый из этих этапов помогает визуализировать конечный итог, а также замотивировать на продолжение движения к поставленной цели.